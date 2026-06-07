Власти Армении хотят выгнать русских староверов для возведения рудника

сегодня в 15:09

Русская община староверов-молокан в селе Лермонтово Лорийской области Армении якобы столкнулась с угрозой выселения из-за планов по разработке местного месторождения. Конфликт разгорелся после того, как одна из компаний инициировала проект по открытию нового рудника на территории исторического поселения, сообщает Mash .

Оно основано переселенцами из Тамбовской и Саратовской губерний еще в 1844 году.

Местные жители выступили против промышленного освоения их земель и объявили бойкот инициативе. В результате протестных настроений запланированные общественные слушания по проекту были сорваны.

По требованию сельчан сотрудники местной администрации составили официальный протокол, фиксирующий единогласный отказ жителей от создания шахты на территории населенного пункта. Документ был заверен подписью главы сельской общины Эдика Чахаляна.

После срыва слушаний в Лермонтово прибыли представители администрации Лорийской области и правящей партии «Гражданский договор». По словам местных жителей, региональные чиновники поставили общине жесткий ультиматум. Либо сельчане одобряют начало работ на руднике, либо старинное русское поселение будет ликвидировано, а его жители подвергнутся выселению.

Со стороны представителей власти также якобы оказывается политическое давление. Жителям заявляют о бесполезности сопротивления, аргументируя это гарантированной победой действующей партии премьер-министра на предстоящих выборах.

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