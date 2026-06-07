сегодня в 15:08

Москвичей предупредили о жаре с 7 по 10 июня

Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 10 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В эти дни столбики термометров на максимуме будут показывать 30-31 градус тепла. В связи с этим ведомство напомнило гражданам о мерах безопасности.

Жителям рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Также необходимо пить больше воды.

Кроме того, важно соблюдать требования пожарной безопасности. В период сильной жары надо исключить обращение с открытым огнем.

В случае ЧП можно обратиться по номерам 101, 112 и 8 (495) 637-31-01.

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