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Трое ранены, повреждены банки и квартира в Энергодаре после удара БПЛА ВСУ

В ночь на 7 июня Энергодар Запорожской области РФ подвергся массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. В результате ударов по гражданской инфраструктуре ранения получили трое мирных жителей, повреждены объекты недвижимости, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

Всем пострадавшим горожанам была оперативно оказана неотложная медицинская помощь. Двоих из них по решению врачей госпитализировали в местное лечебное учреждение. Их состояние находится под контролем специалистов.

В ходе обстрела зафиксированы прямые попадания по жилой застройке города. Серьезные повреждения получил многоквартирный дом. Одна из жилых квартир полностью выгорела.

Кроме того, целенаправленным атакам ВСУ подверглись объекты финансового сектора. Повреждения получили здания двух отделений Промсвязьбанка (ПСБ).

В настоящее время экстренные, медицинские и коммунальные службы Энергодара переведены на усиленный режим работы. Специалисты ликвидируют последствия вражеских прилетов и ведут восстановительные работы в пострадавших кварталах.

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