Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле на 188 тыс баррелей в сутки
Фото - © Михаил Коханчиков / Фотобанк Лори
Семь ключевых государств-участников соглашения ОПЕК+, которые взяли на себя обязательства по добровольному ограничению производства сырья, согласовали увеличение объемов производства. В июле суммарная добыча нефти вырастет на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир.
Наращивание объемов будет производиться от установленного на июнь базового уровня в рамках корректировки текущих квот.
Официальные представители стран-экспортеров продолжат обсуждение ситуации на мировом энергетическом рынке в следующем месяце. Следующее заседание запланировано на 5 июля.
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