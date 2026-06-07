Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле на 188 тыс баррелей в сутки

Семь ключевых государств-участников соглашения ОПЕК+, которые взяли на себя обязательства по добровольному ограничению производства сырья, согласовали увеличение объемов производства. В июле суммарная добыча нефти вырастет на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.