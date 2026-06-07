В Татарстане мужчина набросился на девушку с мусорным баком и полицейского

В городе Заинске Республики Татарстан сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в жестоком нападении на местную жительницу с мусорным баком и применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел 4 июня в одном из дворов города, сообщает Telegram-канал 112 .

По предварительным данным, злоумышленник силой выволок пострадавшую из подъезда жилого дома и бросил на землю около мусорных контейнеров. После этого он начал наносить женщине многочисленные удары руками и ногами. Затем схватил находившийся поблизости мусорный бак и использовал его в качестве оружия.

Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции и скорую. При этом в конфликт вмешиваться не стали.

Прибывшие по вызову медицинские работники долгое время не могли подойти к потерпевшей, так как нападавший вел себя агрессивно и блокировал доступ к ней. В дальнейшем мужчина попытался оказать сопротивление правоохранителям и напал на сотрудника МВД.

Утихомирить нападавшего удалось только после применения перцового баллончика. При непосредственном задержании дебошир резко изменил поведение и начал просить полицейских о пощаде.

Избитая женщина находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Нападавший помещен под стражу.

В отношении него инициирована проверка по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако после официального медицинского заключения о степени тяжести травм пострадавшей обвинение может быть переквалифицировано на более тяжкое. Кроме того, следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

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