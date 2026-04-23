Водитель без прав улетел в кювет на иномарке в Щелкове

На 1-м км автодороги Фряново-Еремино-Хлепетово в Щелкове произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Вечером 22 апреля, предварительно, водитель 1992 года рождения, у которого нет прав на управление авто, сел за руль иномарки Chevrolet, не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате дорожной аварии пострадали водитель и двое детей 2017 и 2012 годов рождения. С телесными повреждениями они доставлены в больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.