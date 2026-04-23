Met Gala 2026: когда будет главный бал, какая тема, кто из звезд придет

В материале РИАМО — о главном модном событии 2026 года.

Met Gala — это не просто модный бал, а одно из самых ожидаемых событий в мире моды, которое ежегодно собирает знаменитостей, дизайнеров и влиятельных личностей в Нью-Йорке. В материале — о том, что такое Met Gala, какова его история, какой будет тематика 2026 года, где и когда он пройдет.

В тексте содержатся ссылки на зарубежные источники, которые могут не работать на территории Российской Федерации.

Когда и где пройдет Met Gala в 2026 году

Met Gala 2026 пройдет 4 мая 2026 года в пространстве Condé Nast Galleries. Выставка для широкой публики откроется 10 мая 2026 года и продлится до 10 января 2027 года. Это событие станет важным для музея, так как вместе с выставкой откроются новые галереи Conde M. Nast площадью почти 1100 квадратных метров.

Тематика Met Gala 2026

В 2026 году темой Met Gala станет «Искусство костюма» (Costume Art). Эта тема была выбрана не случайно: главный куратор Института костюма Эндрю Болтон стремится подчеркнуть, что мода должна рассматриваться наравне с искусством. Выставка будет включать в себя картины, скульптуры и предметы искусства, возраст которых достигает 5 тысяч лет, а также исторические и современные костюмы.

Основные идеи выставки Met Gala 2026

Выставка будет разделена на три крупные группы:

1. Классические образы — традиционные наряды, которые отражают культурные и исторические контексты.

2. Образы ню, беременные и пожилые тела — акцент на разнообразии телесности и ее представлении в искусстве.

3. Анатомические модели — исследование связи между телом и одеждой.

Куратор Института костюма Эндрю Болтон отметил, что проект исследует, как одежда формировала представления о теле и социальном статусе в разные эпохи.

Ожидаемые наряды на Met Gala в 2026 году

Гости Met Gala 2026 будут не просто следовать дресс-коду, а искать точки соприкосновения с выставочным сюжетом. Ожидается, что на красной дорожке будет много обнаженных и «голых» нарядов, которые будут отражать идеи телесности и одежды. Это создаст пространство для диалога между костюмом и телом, одеждой и смыслом. Что касается самого дресс-кода, то он звучит так — Fashion Is Art («Мода — это искусство»).

Знаменитости, которые посещают Met Gala

Рианна. Певица и икона стиля, Рианна часто становится одной из самых обсуждаемых фигур на Met Gala благодаря своим смелым и креативным нарядам. Она известна тем, что не боится экспериментировать с модой и всегда привлекает внимание.

Ким Кардашьян. Телезвезда и бизнесвумен, Ким Кардашьян также регулярно посещает Met Gala. Ее наряды часто становятся предметом обсуждения, и она известна своим уникальным стилем.

Дуа Липа. Популярная певица, которая в последние годы стала одной из главных звезд на Met Gala. Ее образы часто отражают актуальные тренды в моде.

Зендея. Актриса и певица, Зендея стала постоянным гостем Met Gala и известна своими эффектными нарядами, которые часто становятся настоящими произведениями искусства.

Шакира. Легендарная певица также посещает Met Gala, и ее наряды всегда привлекают внимание благодаря ярким цветам и оригинальным дизайнам.

Мадонна. Икона поп-культуры, Мадонна не раз появлялась на Met Gala, и ее образы всегда вызывают интерес у публики.

Джиджи Хадид. Модель и одна из самых известных лиц в индустрии моды, Джиджи Хадид также регулярно посещает Met Gala и всегда выглядит потрясающе.

Сабрина Карпентер. Молодая певица и актриса, которая в последние годы стала одной из новых звезд на Met Gala, привлекая внимание своим стилем.

Лиззо. Певица и активистка, Лиззо известна своими смелыми и яркими нарядами, которые подчеркивают ее индивидуальность.

Симона Байлз. Самая титулованная гимнастка в мире, Симона Байлз также посещает Met Gala, демонстрируя свои достижения не только в спорте, но и в моде.

В 2026 году среди гостей Met Gala ожидаются такие знаменитости, как:

Ким Кардашьян,

Джулия Гарнер,

Алекса Чанг,

Габриэль Юнион,

Ребекка Хол,

Джимми Батлер,

Хейли Бибер.

Ведущие Met Gala 2026 и изменения в организации

Met Gala 2026 станет первым балом после того, как Анна Винтур покинула должность главного редактора американского Vogue. Ее место заняла Хлоя Маль, которая активно участвует в организации выставки. Это изменение может повлиять на атмосферу мероприятия и его восприятие в индустрии.

Соведущими вечера будут Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и главный редактор Vogue Анна Винтур. Почётными председателями назначены Джефф Безос и Лорен Санчес Безос, выступившие главными спонсорами. В организационный комитет под руководством Зои Кравиц и Энтони Ваккарелло вошли Сабрина Карпентер, Гвендолин Кристи, участница Blackpink Лиса, Доджа Кэт, Анджела Бассетт и многие другие.

Архитектура выставки в 2026 году

Над выставочным пространством работали архитекторы Мириам Петерсон и Натан Рич. Галерея с высокими потолками позволит разместить манекены на подиумах высотой 1,8 метра. В эти подиумы будут встроены произведения искусства, что позволит зрителям сразу поднимать взгляд вверх и рассматривать костюм как художественный объект. Художница Самар Хеджази создаст зеркальные головы для манекенов, что поможет зрителям задуматься о собственном телесном опыте.

Что такое Met Gala?

Met Gala, или Бал Института костюма, был основан в 1948 году как благотворительное мероприятие для сбора средств в поддержку Института костюма, модного подразделения Метрополитен-музея. С тех пор он превратился в грандиозное событие, которое привлекает внимание всего мира. Каждый год бал приурочен к открытию новой выставки, и его тема тесно связана с экспозицией. Гости, среди которых звезды кино, музыки и моды, демонстрируют свои наряды, которые часто становятся предметом обсуждения и анализа.