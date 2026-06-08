Партия Пашиняна лидирует с 51,71% голосов избирателей

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По данным Центризбиркома Армении, блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,2%, или 136 226 голосов, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,33%, или 54 768 голосов, партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 4,29%, или 25 218 голосов. Явка на выборах составила 58,97%.

В голосовании приняли участие 1 476 597 граждан.

В выборах принимали участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном.

На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года явка составила 49,41%. Тогда свое избирательное право реализовали 1 281 911 человек.

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