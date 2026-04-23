16 человек пострадали при столкновении поездов в Дании
Около 06:30 в четверг два поезда столкнулись в Дании примерно в 40 км к северу от Копенгагена, сообщает APNews.
В результате ЧП четыре человека получили тяжелые травмы, еще 12 были травмированы легко.
Как отметил представитель полиции, все пассажиры поездов эвакуированы из вагонов.
Следователи выясняют, что стало причиной столкновения. Снимки с места крушения показывают, что передние части поездов разбиты, хотя все вагоны стоят на рельсах.
Мэр близлежащего города Грибсков Трине Эгетвед рассказала, что некоторых раненых в крушении доставили в больницу с помощью вертолета.
