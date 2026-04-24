Врач, попавший в реанимацию после атаки в Махачкале, стал папой месяц назад
Врач Республиканской клинической больницы в Махачкале, который попал в реанимацию после нападения с ножом, месяц назад впервые стал отцом, сообщает ТАСС.
По данным администрации медучреждения, супруги прожили вместе 8 лет, и ребенок родился только месяц назад.
При этом злоумышленник заявил о целенаправленном нападении на хирурга.
Ранее ранивший врачей в Махачкале признался в употреблении наркотиков. Он принимал мефедрон.
