Врач, попавший в реанимацию после атаки в Махачкале, стал папой месяц назад Происшествия 24 апреля 2026 01:20

Врач Республиканской клинической больницы в Махачкале, который попал в реанимацию после нападения с ножом, месяц назад впервые стал отцом, сообщает ТАСС.

По данным администрации медучреждения, супруги прожили вместе 8 лет, и ребенок родился только месяц назад. При этом злоумышленник заявил о целенаправленном нападении на хирурга. Ранее ранивший врачей в Махачкале признался в употреблении наркотиков. Он принимал мефедрон.