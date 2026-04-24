Ранивший врачей в Махачкале признался в употреблении наркотиков

Задержанный за нападение с ножом на двух медиков в больнице Махачкалы в ходе допроса признался, что принимал наркотики, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.

На вопрос, был ли он в адекватном состоянии во время нападения, задержанный ответил, что находился в нетрезвом состоянии. Он принимал мефедрон.

Мужчина пришел в больницу Махачкалы с ножом и ранил травматолога и хирурга. По предварительным данным, причиной стало то, что медики не спасли жизнь его матери, которая попала в ДТП.

Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.