Состояние одного из раненых врачей в Махачкале стало критическим

Состояние одного из медиков, пострадавших при нападении в больнице Махачкалы, оценивается как критическое. Об этом заявил пресс-секретарь МВД по региону, сообщает ТАСС .

Также представитель ведомства уточнил, что нападавший пришел в медицинское учреждение вместе с родственниками.

Ранее мужчина пришел в больницу Махачкалы с ножом и ранил травматолога и хирурга. По предварительным данным, причиной стало то, что медики не спасли жизнь его матери.

Злоумышленника поймали, когда он пытался выбежать из больницы. В Сети появились кадры его задержания.

Также стала известна личность нападавшего.

