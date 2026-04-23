Состояние одного из раненых врачей в Махачкале стало критическим
Состояние одного из медиков, пострадавших при нападении в больнице Махачкалы, оценивается как критическое. Об этом заявил пресс-секретарь МВД по региону, сообщает ТАСС.
Также представитель ведомства уточнил, что нападавший пришел в медицинское учреждение вместе с родственниками.
Ранее мужчина пришел в больницу Махачкалы с ножом и ранил травматолога и хирурга. По предварительным данным, причиной стало то, что медики не спасли жизнь его матери.
Злоумышленника поймали, когда он пытался выбежать из больницы. В Сети появились кадры его задержания.
Также стала известна личность нападавшего.
