Не спасли мать: названа причина нападения мужчины на врачей в Махачкале

Мужчина ранил врачей в Махачкале из-за того, что они не смогли спасти его мать

По одной из версий, мужчина ранил врачей в больнице Махачкалы, так как ранее они не могли спасти его попавшую в ДТП мать, сообщает Mash .

Женщина скончалась не по вине врачей, однако ее сын пришел в больницу имени Вишневского с ножом. Злоумышленник ранил травматолога и хирурга. У обоих медиков диагностированы колото-резаные раны.

Хирургу мужчина порезал лицо — от рта до сонной артерии. Его уже прооперировали. Состояние травматолога оценивается как средней тяжести.

При этом врачи пытались оказать сопротивление, а пациенты помогли задержать нападавшего. Мужчину поймали, когда он пытался выбежать из больницы.

Однако по информации ТАСС, в администрации медучреждения заявили, что родственников злоумышленника на лечении в больнице Дагестана не было.

Ранее в Сети появились кадры задержания напавшего с ножом на врачей больницы в Махачкале.

