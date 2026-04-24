Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, перемирие между Израилем и Ливаном продлено на 3 недели.

«Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна», — отметил Трамп.

Ранее израильский военный повредил статую Христа на юге Ливана.

