Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном
Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
По словам американского лидера, перемирие между Израилем и Ливаном продлено на 3 недели.
«Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна», — отметил Трамп.
Ранее израильский военный повредил статую Христа на юге Ливана.
