Трамп заявил о «сверхсекретном» грузе на борту перехваченного иранского судна
Президент США Дональд Трамп утверждает, что на борту иранского судна, перехваченного американскими военными на пути из Китая, находился некий «сверхсекретный» груз, сообщает ТАСС.
При этом американский лидер отказался уточнять журналистам в Белом доме, что именно перевозило судно, объяснив это секретностью.
Одновременно глава администрации США добавил, что ничего из ряда вон выходящего в грузе нет, назвав ситуацию одной из тех, про которые хочется сказать «ох, нехорошо».
На вопрос, рассержен ли он на руководство Китая из-за этого инцидента, Трамп ответил отрицательно и заметил, что США поступают аналогичным образом и в отношении других стран.
