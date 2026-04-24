Трамп заявил о «сверхсекретном» грузе на борту перехваченного иранского судна

Президент США Дональд Трамп утверждает, что на борту иранского судна, перехваченного американскими военными на пути из Китая, находился некий «сверхсекретный» груз, сообщает ТАСС .

При этом американский лидер отказался уточнять журналистам в Белом доме, что именно перевозило судно, объяснив это секретностью.

Одновременно глава администрации США добавил, что ничего из ряда вон выходящего в грузе нет, назвав ситуацию одной из тех, про которые хочется сказать «ох, нехорошо».

На вопрос, рассержен ли он на руководство Китая из-за этого инцидента, Трамп ответил отрицательно и заметил, что США поступают аналогичным образом и в отношении других стран.

