С рэпера OG Buda взыскивают штраф 50 000 руб за пропаганду наркотиков в треках

В отношении рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) возбуждено исполнительное производство о взыскании денег за пропаганду наркотиков в музыкальных треках, сообщает РИА Новости .

Летом 2025 года Никулинский суд Москвы признал рэпера виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда наркотиков в интернете») и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Нарушения были обнаружены в клипе рэпера и еще в 4 песнях.

31 марта 2026 года Никулинский суд выдал исполнительный лист, на основании которого в отношении Ляхова завели производство о взыскании штрафа за пропаганду запрещенных веществ.

Всего у рэпера выпущено несколько альбомов. В 2022-м он попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

