Иран решил не взимать с России пошлины за проход через Ормузский пролив

Иран предусмотрел исключения для некоторых стран в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщает РИА Новости .

Как рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали, на данный момент исключения действуют для некоторых дружественных государств. В их число вошла Россия.

«В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю», — заявил посол.

Тегеран решил взимать пошлины после нападения США и Израиля, объясняя это издержками на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. На данный момент пролив перекрыт Ираном до полного снятия морской блокады со стороны США.

