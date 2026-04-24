Трамп исключил применение ядерного оружия в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп отказался от использования ядерного оружия против Ирана. Об этом он заявил при разговоре с журналистами в Белом доме, сообщает РЕН ТВ .

Американский лидер исключил возможность применения ядерного оружия и назвал этот вопрос глупым.

«Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!», — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп сказал, что ядерное оружие никто и никогда не должен использовать.

