Трамп исключил применение ядерного оружия в конфликте с Ираном
Президент США Дональд Трамп отказался от использования ядерного оружия против Ирана. Об этом он заявил при разговоре с журналистами в Белом доме, сообщает РЕН ТВ.
Американский лидер исключил возможность применения ядерного оружия и назвал этот вопрос глупым.
«Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!», — отметил Трамп.
Кроме того, Трамп сказал, что ядерное оружие никто и никогда не должен использовать.
