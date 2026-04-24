Россияне будут отдыхать три дня подряд в июне

В июне 2026 года россияне будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня. Это указано в постановлении правительства РФ о переносе выходных дней, сообщает ТАСС .

Длинные выходные ожидают жителей России и в мае: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Также выходные дни установлены на 4 ноября и 31 декабря.

Переносы выходных случаются из-за совпадения праздничных и обычных выходных и осуществляются в соответствии с нормами Трудового кодекса.

Кроме того, четырехдневная рабочая неделя будет в России в конце апреля.

