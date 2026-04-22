Четырехдневная рабочая неделя будет в России в конце апреля

В конце этого месяца в честь празднования Дня весны и труда 1 мая работников ожидает четырехдневная рабочая неделя.

Это отмечено в производственном календаре РФ.

Следующая рабочая неделя в стране будет идти с 27 по 30 апреля. При этом последний рабочий день уменьшается на один час. А пятница, суббота и воскресенье будут выходными.

В календаре уточнено, что в мае этого года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая, отмечая Праздник весны и труда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.