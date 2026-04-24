В ЕАО неизвестный устроил перестрелку с полицией у детской площадки

В Еврейской автономной области неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским. Его уже задержали, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Биробиджане. Жители улицы Шолом-Алейхема услышали звуки выстрелов и сирен.

Выяснилось, что возле детской площадки мужчина начал стрелять. После этого он заблокировался в автомобиле и отказывался выходить.

Позднее злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент мотивы его поведения выясняются.

