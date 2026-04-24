Дождь и мокрый снег будут днем 24 апреля в Московском регионе

Днем в пятницу в Москве и области ожидается от +5 до +7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

24 апреля днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами по области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет северо-западный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -1 до +1 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами по области возможны дождь и мокрый снег.

Ветер будет западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

