Ритуалы для привлечения клиентов: почему бизнесмены используют эзотерику

Современный бизнес существует в условиях колоссальной неопределенности, и массовое увлечение предпринимателей эзотерикой — это предсказуемый защитный механизм психики. Когда рациональные инструменты анализа перестают давать гарантии, мозг ищет опору там, где ее обещают безусловно. Астрологи, тарологи и нумерологи становятся для бизнесмена способом делегировать ответственность и снизить зашкаливающую тревогу. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

По запросу «привлечение клиентов» часто поисковые системы предлагают посмотреть «привлечение клиентов руны», «привлечение клиентов заговор», «мантра для привлечения клиентов», «молитва на привлечение клиентов» и «привлечение клиентов ритуал». По данным «Вордстата», только за апрель этого года, подобные запросы искали более 6 тыс. раз.

«Управленец ежедневно принимает десятки решений, рискуя капиталами и репутацией, что приводит к тяжелейшей когнитивной усталости. Обращение к магии — это бессознательная попытка переложить непосильный груз выбора на „высшие“ силы. Так формируется спасительная иллюзия контроля над хаосом: если падение продаж объясняется ретроградным Меркурием, значит личной вины нет», — сказала психолог.

Кроме того, на вершине всегда одиноко. Эзотерик здесь часто работает как суррогатный психотерапевт: он внимательно слушает и выдает готовый, снимающий напряжение ответ. Происходит регрессия к детскому магическому мышлению, где пугающий мир можно задобрить ритуалом.

«Опасность в том, что эзотерика работает лишь как временная эмоциональная анестезия, но постепенно атрофирует критическое мышление, отрывая предпринимателя от реальных рыночных процессов», — сказала Зуева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.