Полицейские прострелили ногу неадеквату, угрожавшему оружием в Биробиджане
37-летний мужчина Иван Ж. в Биробиджане Еврейской автономной области обнаружил на улице пневматический пистолет и позвонил в полицию. Когда силовики приехали, он начал угрожать им стрельбой, сообщает 112.
Мужчина нашел пневматическое оружие в мусорном баке. Затем позвонил в полицию и потребовал изъять предмет. В противном случае он пообещал открыть стрельбу.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции увидели мужчину рядом с подъездом. Он направил оружие на правоохранителей.
Те сначала два раза выстрелили в воздух, потом — в ногу мужчине. После этого его задержали. В прошлом мужчина был осужден за ложное сообщение о терроризме.
На опубликованной записи мужчина целится в полицейских из пистолета. Раздаются звуки, похожие на выстрелы.
«Оружие положил!» — кричит полицейский.
Затем он произвел выстрел в воздух и укрылся за автомобилем. От правонарушителя требовали сложить оружие. Затем к месту происшествия прибыла еще одна машина полиции.
Следующий выстрел пришелся уже в сторону мужчины. Затем его жестко задержали.
