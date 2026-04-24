Полицейские прострелили ногу неадеквату, угрожавшему оружием в Биробиджане

37-летний мужчина Иван Ж. в Биробиджане Еврейской автономной области обнаружил на улице пневматический пистолет и позвонил в полицию. Когда силовики приехали, он начал угрожать им стрельбой, сообщает 112 .

Мужчина нашел пневматическое оружие в мусорном баке. Затем позвонил в полицию и потребовал изъять предмет. В противном случае он пообещал открыть стрельбу.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции увидели мужчину рядом с подъездом. Он направил оружие на правоохранителей.

Те сначала два раза выстрелили в воздух, потом — в ногу мужчине. После этого его задержали. В прошлом мужчина был осужден за ложное сообщение о терроризме.

На опубликованной записи мужчина целится в полицейских из пистолета. Раздаются звуки, похожие на выстрелы.

«Оружие положил!» — кричит полицейский.

Затем он произвел выстрел в воздух и укрылся за автомобилем. От правонарушителя требовали сложить оружие. Затем к месту происшествия прибыла еще одна машина полиции.

Следующий выстрел пришелся уже в сторону мужчины. Затем его жестко задержали.

