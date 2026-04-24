В Кузбассе 141 человек обратился к врачам из-за укусов клещей

С начала сезона в Кузбассе из-за клещей пострадал 51 ребенок

С начала эпидсезона в Кузбассе 141 человек, в том числе 51 ребенок, обратился в медучреждения после укусов клещей. Регион относится к эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, сообщает Сiбдепо .

По данным регионального управления Роспотребнадзора, Кузбасс является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). С начала сезона зарегистрировано 141 обращение в медучреждения из-за присасывания клещей.

«При присасывании клеща в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания: клещевой вирусный энцефалит (далее — КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (далее — ИКБ), туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее — ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее — МЭЧ), клещевые риккетсиозы. При присасывании одного клеща могут возникать сочетанные заболевания. Вакцины существуют только от клещевого энцефалита и туляремии. Любое присасывание клеща должно вызвать настороженность и стремление вовремя начать профилактику», — отмечается в сообщении.

Специалисты рекомендуют как можно быстрее принять профилактические меры. Их проводят по результатам лабораторного исследования снятого клеща.

