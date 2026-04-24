Яхта бывшего депутата за 18 млн рублей затонула в Волгограде
В Волгограде затонула яхта стоимостью почти 18 млн рублей. Она принадлежала бывшему депутату Волгоградской городской думы Андрею Анненко, сообщает РЕН ТВ.
Судно Silverton 35 Motor Yacht ушло на дно Волги возле яхт-клуба, который принадлежит младшему брату бывшего депутата.
В городской думе Анненко возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству. В марте 2024 года его обвинили в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц.
По версии следователей, Анненко вместе с товарищем решили использовать компромат для шантажа местного юриста. Тогда экс-депутат отделался штрафом в 600 тыс. рублей.
