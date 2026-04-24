Яхта бывшего депутата за 18 млн рублей затонула в Волгограде

В Волгограде затонула яхта стоимостью почти 18 млн рублей. Она принадлежала бывшему депутату Волгоградской городской думы Андрею Анненко, сообщает РЕН ТВ .

Судно Silverton 35 Motor Yacht ушло на дно Волги возле яхт-клуба, который принадлежит младшему брату бывшего депутата.

В городской думе Анненко возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству. В марте 2024 года его обвинили в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц.

По версии следователей, Анненко вместе с товарищем решили использовать компромат для шантажа местного юриста. Тогда экс-депутат отделался штрафом в 600 тыс. рублей.

