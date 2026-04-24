Дмитрий Губерниев раскрыл секрет стройности

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не придерживается строгих диет и сохраняет форму благодаря умеренному питанию и отказу от сладостей и спиртного, сообщает Общественная Служба Новостей .

Дмитрий Губерниев рассказал, что не соблюдает жестких правил в питании и не ограничивает себя в еде, за исключением сладостей и алкоголя. По его словам, особых секретов стройности нет.

«Нет никаких особых секретов, особых диет или жестких правил. Как говорил мой дед, все полезно, что в рот пролезло! Я ем все, кроме сладостей и спиртных напитков. Конечно, в моем рационе очень много клетчатки, поэтому и я такой стройный», — заверил комментатор.

Он добавил, что в повседневной жизни придерживается сбалансированного рациона с большим количеством клетчатки. Исключения делает лишь по праздникам — тогда позволяет себе бокал шампанского и любимые салаты.

