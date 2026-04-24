Школьники на Урале отравились, съев котлетки с пюрешкой в столовой

20 ученикам стало плохо после обеда в школьной столовой в Полевском Свердловской области. Ребята ели пюре с котлетой, сообщает Ural Mash .

У детей одинаковые симптомы: рвота, температура, боли в животе. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных правил. Роспотребнадзор взял пробы еды, которую детям подавали на обед.

По словам самих учеников, еда в школьной столовой всегда оставляла желать лучшего. Зачастую дети находили в тарелках волосы, а в супах и компотах — насекомых. За это Роспотребнадзор вынес в прошлом году 13 предостережений поставщику еды для школы ООО «Общественное питание».

Также на производстве компании было зафиксировано отсутствие дезинсекции, за что ее тоже не раз предупреждали. Однако нарушения, судя по всему, не были устранены.

