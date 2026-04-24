Психолог усомнилась в готовности Лепса к усыновлению

Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что Григорию Лепсу будет сложно стать приемным отцом из-за образа жизни и возможных рисков для детей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Она высказала сомнения в том, что певец сможет стать хорошим отцом для детей, которых планирует усыновить. По мнению эксперта, напряженный рабочий график артиста не позволит уделять детям достаточно внимания.

«Более того, если имеется зависимость, то тем более будет тяжело воспитать психологически здоровых детей. Очень сложно будет детям с таким отцом. К тому же на них будет направлено много внимания, так как речь идет о медийной личности, поэтому тут последствия могут быть разные», — добавила Наумова.

Психолог подчеркнула, что процедура усыновления проходит под контролем государственных органов и требует тщательной проверки кандидатов.

«Если артист вызовет сомнение, то ему вряд ли позволят усыновить детей», — заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.