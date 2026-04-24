Политолог объяснил мотив Трампа пригласить Путина на G20

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами связано с попыткой Дональда Трампа усилить позиции Республиканской партии перед выборами, сообщает «Абзац» .

По мнению эксперта, Трампу важно провести декабрьский саммит на фоне вероятного поражения республиканцев на выборах в конгресс и необходимости восстановить политическое реноме перед президентской кампанией.

«Трампу нужно провести саммит в декабре этого года в условиях, когда республиканцы, скорее всего, проиграют обе палаты конгресса. И ему как-то нужно будет восстанавливать реноме партии перед уже скорыми к тому моменту президентскими выборами. Поэтому весь нынешний год будет посвящен этому», — отметил Солонников.

Политолог допустил, что часть стран может бойкотировать встречу. По его словам, европейские или латиноамериканские лидеры могут отказаться от участия, если Вашингтон продолжит обострять отношения.

«Задача Трампа — провести мероприятие так, чтобы оно не было сильно провальным. Это он и старается сделать. С точки зрения России — он продвигает свою идею Pax Americana и, соответственно, место РФ в этом американском мире. Об этом Трамп хочет говорить с Путиным. Вряд ли он захочет обсуждать Украину в Майами, не всему миру она интересна», — пояснил Солонников.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена на саммит G20 в США на высшем уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает работу по линии «Большой двадцатки» и ежегодно участвует в форуме.

