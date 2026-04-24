Куски кожи, вонь и гной: выпитое лекарство чуть не отправило россиянку на тот свет

Однажды утром жительница Московского региона Виктория проснулась полностью отекшей. У девушки появились ужасные красные пятна, которые болели так, будто ее ошпарили кипятком, начался конъюнктивит, потрескались губы. С этого момента стратовала борьба россиянки за жизнь. Позднее она выяснила, что страдает от редкого синдрома Стивенса — Джонсона.

В местной инфекционной больнице взяли анализы, но пожали плечами. Врачи предположили, что у Виктории вирус Коксаки – симптомы были схожи. Все это время состояние девушки стремительно ухудшалось, изо рта и ног сочилась кровь. Родственники решили срочно ехать с ней в Москву, где сразу вызвали скорую помощь.

Столичные медики отметили, что это не Коксаки. Тем временем Виктория уже не могла пить, есть и даже дышать. Всего за несколько часов у нее во рту выросли «гроздья винограда». В инфекционной больнице ей поставили капельницу, а затем в экстренном порядке перевезли в реанимацию другого медучреждения.

«Самый треш был с губами. Каждое утро мне меняли постельное белье. Я спала по несколько часов в сутки и просыпалась в крови. Кожа с губ сходила при дотрагивании, вонь, гной. Я думала это никогда не закончится. Из-за боли в руках я не могла держать телефон. О моем состоянии родные узнавали через врачей», — рассказала Виктория.

Пять раз в день девушке ставили капельницы с гормонами, а без обезболивающих уколов два раза в сутки она не могла даже сходить в туалет. У нее диагностировали синдром Стивенса — Джонсона — это тяжелейшая аллергическая реакция на определенную группу препаратов. В случае с Викторией речь идет о препарате против мигрени.

