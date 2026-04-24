Актер Егор Бероев сообщил о браке с балериной Анной Панкратовой

Актер и режиссер Егор Бероев впервые рассказал о браке с балериной Анной Панкратовой, сыгравшей главную роль в его фильме «Кукла». Пара оформила отношения в феврале 2026 года, сообщает kp.ru .

Егор Бероев в интервью рассказал о работе над режиссерским дебютом «Кукла» и личных изменениях в жизни. Главную роль в картине исполнила профессиональная балерина Анна Панкратова — для нее это первая работа в кино. Ее героиня попадает в колонию строгого режима и спустя шесть лет пытается найти дочь, рожденную в заключении.

По словам Бероева, после съемок Анна стала его супругой. Ранее актер более 20 лет состоял в браке с Ксенией Алферовой. Он уточнил, что знакомство с Панкратовой произошло через несколько месяцев после расставания.

«Знаете, вообще-то я стараюсь ни с кем не обсуждать свою личную жизнь. И от журналистики в своем доме пытаюсь максимально дистанцироваться. Мы с Аней не объявляли о наших отношениях… Вам я это говорю в первый раз: в ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026-м году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной», — рассказал Бероев.

Фильм «Кукла» выйдет в прокат 30 апреля.

