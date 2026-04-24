Хакеры получили доступ к базе госслужбы по ЧС Харьковской области

сегодня в 12:20

Хакеры взломали базу госслужбы по ЧС Харьковской области (аналог российского МЧС). Ее ВСУ применяли в военных целях, сообщает SHOT .

Хакеры PalachPro завладели доступом к системе управления ДСЧС региона. Они заполучили фамилии, имена, отчества, номера телефонов и e-mail руководства.

Среди них начальник главного управления Артем Астахов и его первый заместитель Сергей Чабаня. Судя по полученной информации, руководители превратили мирную систему помощи людям в военную. Спасатели отправляют в районы боестолкновнеий.

Хакеры выяснили, что сотрудники ДСЧС ездят на микроавтобусах Mercedes-Benz, грузовиках Volvo, Scania. Еще они используют пожарные цистерны и иную технику.

