В Новокузнецке начали обновлять дорожную разметку

В Новокузнецке стартовали работы по обновлению дорожной разметки. Подрядчики нанесут тысячи километров линий и обновят сотни переходов, сообщает Сiбдепо .

В Новокузнецке дорожные службы приступили к обновлению разметки. По данным мэра Дениса Ильина, подрядчики нанесут около 1300 км осевой линии и 620 км краевой, а также приведут в порядок разметку на 854 пешеходных переходах.

«Для этого используем специальную краску и пластик. На наиболее опасных участках и у школ применяем износостойкий холодный пластик, а также трехцветную разметку, дублирующую знак „Дети“. Разметку наносим два раза в год: весной и осенью. Сейчас главное — маршруты автобусов и „зебры“», — отмечается в сообщении.

После потепления специалисты перейдут к сложным участкам дорог.

«И большая просьба к водителям! Пожалуйста, не наезжайте на свежую краску. Она сохнет не мгновенно. Давайте уважать чужой труд», — призвал Ильин.

В то же время губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире объяснил отсутствие разметки в Кемерове перепадами температур: при минусе ночью и плюсе днем краска держится хуже.

