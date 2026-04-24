Мэрия Кемерова объяснила рост платежей за воду

В Кемерове заявили о повышении тарифа на воду на 1,7% при отсутствии счетчиков

Жительница Кемерова пожаловалась на резкий рост платы за воду — с 350 до 685 рублей. В мэрии заявили, что тариф увеличился не более чем на 1,7%, сообщает Сiбдепо .

Горожанка Наталья написала в чат губернатора, что до Нового года платила за двоих 350 рублей, а теперь получает счета на 685 рублей. По ее словам, тариф вырос в 2,5 раза.

В администрации Кемерова опровергли эту информацию. Там пояснили, что повышение составило не более 1,7%. Также власти отметили, что повышенные начисления касаются жителей, которые не установили индивидуальные приборы учета.

«Собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение приборами учета. При отсутствии ИПУ размер платы определяется исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента», — уточнили в мэрии.

Наталья ответила, что не устанавливает счетчики из-за состояния труб. По ее словам, на улице Двухцветочной труба разрушена, и браться за «гнилые» коммуникации опасно. Кроме того, из-за поломок ей приходилось дополнительно платить до 7000 рублей.

