Мэр Прошунин заявил, что отдых в Сочи доступен бюджетникам

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что летом 2026 года семьи со средним доходом, в том числе сотрудники бюджетной сферы, смогут позволить себе отдых на курорте. Номер на двоих стоит от 3,8 тысячи рублей за ночь, сообщает kp.ru .

Летом в Сочи будут работать свыше 2 тысяч санаториев, отелей, гостиниц и баз отдыха. В сегменте малых средств размещения цена за ночь на двоих стартует от 3,8 тысячи рублей, неделя обойдется менее чем в 30 тысяч. В ряде отелей действует гибкое ценообразование, наиболее выгодные предложения доступны при раннем бронировании.

«Сочи активно готовится к предстоящему летнему курортному сезону. … Семья из трех человек вполне может позволить себе отдых в Сочи, с учетом любых финансовых возможностей, в том числе на средние доходы сотрудника бюджетной сферы. Отпускных хватит и на развлечения. … Добро пожаловать!» — заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Летом откроются более 180 пляжей протяженностью около 40 км, включая 11 новых. Роспотребнадзор будет еженедельно проверять качество морской воды с мая по октябрь. Пляжи оснащены камерами видеонаблюдения и имеют паспорта антитеррористической защищенности.

Туристов примут около 250 объектов показа и сотни километров экотроп. В горном кластере доступны велоспуски, конные прогулки и парапланы, на «Розе Хутор» появится горное колесо обозрения. В городе будут работать свыше 2000 предприятий общественного питания.

