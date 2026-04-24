Росгвардейцы Подмосковья присоединились к ежегодной акции «Диктант Победы»

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области активно поддержали международную историческую акцию «Диктант Победы», проверив свои знания истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Личный состав с большим интересом отвечал на вопросы, охватывающие ключевые моменты сражений. В текущем году тесты были посвящены 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова и 85-й годовщине контрнаступления в битве за Москву. Также в диктанте появились пункты о героях специальной военной операции.

Каждому участнику был присвоен свой идентификационный номер, благодаря которому он может ознакомиться с результатами тестирования на сайте организатора.

Такие мероприятия способствуют укреплению исторической памяти, патриотическому воспитанию личного состава и преемственности традиций защитников Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.