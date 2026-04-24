В Вологодской области не хватает 13,8 тыс работников

В Вологодской области работодатели заявили более 13,8 тысячи вакансий, при этом с начала 2026 года в службу занятости обратились лишь 3 650 человек, сообщает «ФедералПресс» .

По данным правительства региона, кадры требуются от 1 482 работодателей. На рабочие специальности приходится 7,2 тысячи вакансий, на служащих — 6,6 тысячи.

Наибольший дефицит зафиксирован в сфере государственного управления и безопасности (2 309 вакансий), здравоохранения и социальных услуг (1 951), обрабатывающих производств (1 863), строительства (1 180) и образования (1 125). Среди неквалифицированных работников востребованы подсобные рабочие, грузчики, дворники, сторожа, упаковщики и уборщики.

Для решения проблемы власти используют систему среднесрочного и долгосрочного кадрового прогнозирования на основе ежегодных опросов работодателей. Эти данные учитываются при формировании набора в колледжи и вузы.

К работе также привлекают предпенсионеров, пенсионеров, инвалидов и участников СВО. Работодателям компенсируют затраты на создание рабочих мест для инвалидов.

«При приеме на работу и создании рабочего места для трудоустройства инвалидов работодатели могут воспользоваться государственной поддержкой и получить субсидию в размере до 200 тысяч рублей на каждое оборудованное рабочее место», — напомнили в пресс-службе областного правительства.

В регионе действуют программы переобучения, ярмарки вакансий и механизм переселения соотечественников, благодаря которому область уже получила врачей, педагогов и рабочих востребованных специальностей.

