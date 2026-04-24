Опрос показал рост симпатии между зумерами и пенсионерами

Социологический опрос выявил сближение зумеров и пенсионеров: эти группы меньше других говорят о межпоколенческом конфликте. Тенденция усиливается последние 15–20 лет, сообщает Сноб .

Эксперты связывают потепление отношений с изменением экономической ситуации. В 1990-е конкуренция за работу и ресурсы обострила конфликты между молодыми и старшими. В 2000-х уровень жизни вырос, квартирный вопрос частично решился, и напряжение снизилось.

Дополнительный фактор — семейная дистанция. Наиболее безопасными воспринимаются отношения с родственниками, которые значительно старше или младше. Зумеры помогают пожилым осваивать цифровые технологии, что усиливает взаимную симпатию.

При этом взгляды на политику различаются: старшие чаще лояльны к власти, молодежь — критичнее. 84% респондентов 18–24 лет поддерживают возвращение иностранных брендов, среди людей старше 65 — 38%.

Главными критиками зумеров оказались люди 35–54 лет. Причина — разная трудовая этика и отношение к стрессу, удаленной работе и образованию. Диплом вуза теряет ценность: высшее образование стало массовым, а доходы выпускников не всегда выше. Это уже привело к дефициту врачей — системе здравоохранения не хватает 23 тысяч специалистов.

Несмотря на разногласия, связи между поколениями постепенно становятся более теплыми.

