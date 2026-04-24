В Москве давление упало до 727,6 мм и побило рекорд 2015 года

23 апреля в Москве атмосферное давление снизилось до 727,6 миллиметра ртутного столба, обновив суточный минимум 2015 года. О том, как это отражается на самочувствии и что делать при недомогании, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, при резком снижении атмосферного давления некоторые люди могут почувствовать слабость и дискомфорт.

«В этой ситуации вполне вероятно, что сосуды не успеют перестроиться под снижение артериального давления, и человек испытает дискомфорт», — объяснила врач.

Чтобы легче перенести такой период, терапевт посоветовала больше двигаться и выходить на улицу.

«Какая бы чистая и просторная квартира у вас ни была, в ней всегда содержание кислорода в воздухе будет ниже, чем на улице. В период снижения атмосферного давления нам важно поддержать организм и дать ему побольше воздуха. Так что важно выйти на улицу и подвигаться», — подчеркнула Чернышова.

Если выйти невозможно, врач рекомендовала проветрить помещение, сделать легкую разминку у открытого окна, выполнять простые движения без перегрузок. Полезен и «контрастный душ» для кистей рук.

«Кисти рук подставляем сначала под горячую воду, держим несколько секунд и переключаем на холодную воду. После трех–пяти таких резких контрастов проясняется голова и проходит боль, особенно если сделать это в самом начале недомогания», — пояснила она.

В офисе стоит чаще вставать, немного ходить и пить воду небольшими глотками. Кофе и тонизирующими напитками злоупотреблять не следует.

При этом здоровый организм обычно самостоятельно адаптируется к перепадам давления, добавила врач.

