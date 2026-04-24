Дело раскрыто: на Урале найден обвиняемый в зверском убийстве 19-летней давности
На Урале задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности
Свердловчанин зверски расправился с жертвой на берегу реки 19 лет назад, но нашли убийцу только сейчас, сообщает E1.RU.
В марте 2007 года на берегу реки Уфа в Красноуфимске был обнаружен труп. Он лежал в 20 метрах от кромки льда.
Жертва была убита с особой жестокостью. Но раскрыть преступление в те годы не удалось.
Спустя 19 лет правоохранители нашли подозреваемого.Это Александр К., который ранее проживал в Красноуфимске. В последние годы он жил в Екатеринбурге.
Следствие попросило суд отправить мужчину под стражу. Он пробудет в СИЗО до 22 июня.
