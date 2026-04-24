Сын заблокировал родителей и отдал мошенникам сейф с 55 млн руб в Петербурге

Мошенники запугали сына предпринимателей из Санкт-Петербурга угрозами уголовной ответственности, заставили заблокировать родителей и передать им 55 млн рублей из сейфа, сообщает «112» .

Парня разводили по схеме со «взломом» Госуслуг. Сначала его убедили назвать код из СМС, затем заявили, что кто-то пытается похитить аккаунт на госпортале, после чего стали пугать уголовной ответственностью. Всем этим занимались звонившие по видеозвонки «силовики» и «сотрудники Росфинмониторинга».

Парень выполнял указания мошенников почти сутки и даже заблокировал родителей. Злоумышленники заставили его показать квартиру и заметили сейф, который попросили вскрыть. Когда это не получилось сделать, они заставили юношу «отправить его на проверку».

Молодой человек обмотал сейф одеялом и передал курьеру. Внутри находились деньги и ювелирные украшения на сумму 55 млн рублей.

После этого мошенники водили парня по городу. Спустя время он понял, что его обманули, происходит, отключился и отправил родителям геолокацию. Семья нашла его, когда мошенники уже забрали сейф.

