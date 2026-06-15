Глава Роспотребнадзора рассказала о рисках распространения опасных лихорадок

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Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок в РФ. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, сообщает РИА Новости .

Отвечая на вопрос о том, могут ли комары, обитающие в России, передавать опасные лихорадки, Попова подчеркнула, что распространение таких заболеваний внутри страны не допускается.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что некоторые лихорадки действительно передаются через насекомых, поэтому независимо от места нахождения следует избегать укусов любых видов комаров.

Ранее число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 181.

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