Более 100 событий: в июне в Москве пройдет фестиваль русской культуры «Традиция»

Фестиваль «Традиция» позиционируется как семейный фестиваль под открытым небом для интеллектуалов, меломанов, поклонников поэзии и театра, умных родителей и любознательных детей.

Основная задача фестиваля — популяризация русской культурной идентичности и культурного кода с помощью музыки, литературы, театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. Организаторы называют «Традицию» местом, где возрождается диалог о связи с историей, предками, корнями и традициями. Фестиваль объединяет музыкантов, поэтов, писателей, мастеров ремесел, артистов и исследователей, которые делятся своим творчеством со зрителями.

«Фестиваль „Традиция“ с самого начала предугадал общенациональную повестку. Десять лет назад мы находились в центре процессов, которые затем охватили всю страну. Сегодня мы переводим фестиваль в новое качество: соединяем ту часть культуры, что пока занимает окраинное положение, с той, что уже по заслугам стала голосом народа. Они должны встретиться. Я вижу в этом образ наших главных праздников — Дня России, 9 Мая, Нового года. Без мишуры и наносного, без искусственных и безликих образов. С настоящими женщинами и мужчинами, настоящей русской песней, настоящей болью», — сказал писатель, политический и общественный деятель, филолог, публицист, создатель фестиваля Захар Прилепин.

В программе заявлено более 100 событий. Среди них — концерты групп «Любэ», Ay Yola, «Пелагея», «Мирави», «Хвоя», «Калинов мост», «Джанго», «Тетрактис», хора Данилова монастыря, а также проект Захара Прилепина «Тума поет», посвященный казачеству. Фестиваль также представит поэтические встречи с Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Ревякиной, Анной Долгаревой и другими современными авторами.

«Традиция» — это живое творчество, которое мы можем взять из прошлого в будущее. У меня есть дети и внуки, и я мечтаю, чтобы они пели русские песни. Вопрос, какие именно, я должен решать уже сегодня. Мои дети знают и любят Таисию Краснопевцеву — значит, они сохранят этот культурный код. Они пронесут привычку относиться к корневой культуре не как к музею, а как к чему-то совершенно сегодняшнему и современному. На фестивале мы уделяем каждому событию одинаковое внимание. Думаю, зрители за это и полюбили наше событие. Участники фестиваля живут внутри русской культуры. Они не притворяются и органичны в своем творческом проявлении. Принцип программы — максимально открыть сердце и показать, что «Традиция» с нами всегда»», — рассказал режиссер, продюсер, создатель фестиваля Эдуард Бояков.

Театральная программа включает моноспектакли Елены Захаровой и Ольги Кабо, постановку «Руслан и Людмила» с Анной Большовой, специальный проект Театра на Малой Ордынке «Взвод» — диалог поэтов XVIII‑XIX веков и современников. Об искусстве и традициях будут беседовать Эдуард Бояков, Захар Прилепин и народный артист России Валентин Клементьев, а также писатели Павел Басинский, Андрей Рубанов, музыканты Елена Фролова и Сергей Старостин.

Для детей подготовлена насыщенная программа: на Ярмарочной площади развернется уличный театр со спектаклями «Аленький цветочек», «Муха-Цокотуха», «Куклы из чемодана», «Петрушка» и другими. В Парке Сказок будут водить хороводы, учить создавать поделки из соломы, расписывать ложки и знакомить с народными инструментами. На Соборной площади расположится «Город мастеров» с кузней, гончарным, кожевенным и другими ремеслами.

«Мы очень рады, что в этом году натурные площадки кинопарка станут „живыми декорациями“ для концертов и спектаклей фестиваля „Традиция“, и позволят погрузится в незабываемую атмосферу русских традиций. В кинопарке фестиваль „Традиция“ представит более 100 событий: поэтические перфомансы, лекции и беседы, театрализованные представления для взрослых и детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы. Кинопарк объединяет профессионалов, любителей кино и семьи в едином культурном пространстве», — сказал заместитель генерального директора АНО «Кинопарк» по событийному маркетингу Ситора Даргель.

Впервые фестиваль пройдет на площадке кинопарка «Москино». В программу также включены показы коллекций русских дизайнеров и дизайн-маркет. Организаторы приглашают всех желающих провести два дня на празднике русской культуры, музыки, поэзии и ремесел.

