Из скам-центра в Мьянме освободили москвичку-переводчицу

В Мьянме освободили 30-летнюю москвичку, которая стала жертвой обмана. Девушка работала дизайнером и в интернете нашла вакансию переводчика в крупной азиатской компании. Ей обещали зарплату до 10 тысяч долларов в месяц, но в итоге оказалась в рабстве, сообщает Baza .

По прилете в Мьянму у девушки отобрали документы. Под угрозами и пытками ее заставили работать в скам-центре — месте, где мошенники обманывают людей по телефону и через интернет. Родственники долгое время не знали о беде Яны. Лишь через несколько недель, когда она перестала выходить на связь, близкие забили тревогу.

За помощью семья обратилась к правозащитнику Ивану Мельникову, который давно специализируется на вызволении россиян из трудового плена. Операция по спасению стала возможной благодаря совместным усилиям нескольких структур. Среди них — представитель МВД России в Таиланде, Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом, МИД России и армейское подразделение Мьянмы.

Именно местные военные провели спецоперацию на границе, что позволило вытащить Яну из преступной схемы. В настоящее время девушка находится в центре временного содержания для иностранцев. Готовятся документы для ее возвращения на родину.

Эта история — очередной пример того, как мошенники заманивают россиян за границу обещаниями огромных заработков. В реальности людей лишают свободы, документов и заставляют работать на криминал. Правозащитники призывают тщательно проверять любые зарубежные предложения о работе и консультироваться со специалистами перед выездом.

Ситуация с Яной завершилась благополучно благодаря оперативным действиям родственников и помощи правоохранительных органов. Однако многие жертвы скам-центров остаются в плену годами. Эксперты советуют не верить обещаниям «легких» денег за границей и помнить о реальных рисках трудового рабства в Юго-Восточной Азии.

