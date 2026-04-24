Российские богачи активно готовятся к третьей мировой войне необычным способом

Предприниматели из РФ активно приобретают квартиры и дома с бункерами в Новой Зеландии на случай начала третьей мировой войны. Спрос на покупку жилья в «наиболее безопасном государстве мира» увеличился в три раза, сообщает SHOT .

Риелторы в Новой Зеландии все чаще начали получать заказы на подбор жилья от богатых русских из-за ситуации на Ближнем Востоке. Они хотят купить имущество в городах с русскоязычным сообществом. Речь идет о Крайстчерче, Окленде и Веллингтоне.

Стоимость жилья начинается от 23 млн рублей. Самый дорогой вариант — 200 млн. Особым спросом пользуются дома с личными бункерами. Их продают элитным клиентам после подтверждения личности.

Еще к готовым домам предлагают создать собственный бункер. Строительство будет стоить от 4 до 40 млн. При этом в Новой Зеландии дома продаются исключительно тем, у кого есть вид на жительство или «золотая виза». Остальные могут приобрести исключительно квартиры в специальных комплексах, новостройках и участки земли.

