Петербуржцев предупредили о риске лептоспироза и клещевых инфекций

Россиянам напомнили о вакцинации и мерах защиты на даче из-за клещей и грызунов

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили о риске лептоспироза и клещевых инфекций в дачный сезон и дали рекомендации по профилактике, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

С наступлением тепла жители региона чаще выезжают за город, однако отдых на природе связан с риском инфекций. Одна из основных угроз — лептоспироз, который переносят грызуны. Заразиться можно через воду, почву и продукты, загрязненные их выделениями.

Специалисты рекомендуют регулярно убирать участок, скашивать траву и не накапливать пищевые отходы. Продукты следует хранить в герметичных контейнерах, работать в перчатках и сапогах, не пить воду из сомнительных источников. При высокой температуре, ознобе и болях в мышцах необходимо обратиться к врачу.

Еще одна опасность — клещи, переносящие энцефалит и болезнь Лайма. Наиболее эффективной защитой от энцефалита остается вакцинация, которую нужно проходить заранее. Для профилактики советуют носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты и осматривать тело после прогулок. На участке важно косить траву, убирать листву и при необходимости проводить акарицидную обработку.

Врачи также напоминают о базовой гигиене: мыть руки после работы и перед едой, употреблять чистую воду и следить за сроками годности продуктов. При первых симптомах заболевания не стоит заниматься самолечением.

