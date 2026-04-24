Ефимов: участники реновации могут подписывать документы на новое жилье онлайн

Жители, которые участвуют в программе реновации, теперь могут подписывать документы по переселению в электронном виде с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), поделился глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый функционал суперсервиса «Переезд по программе реновации» совместно разработали специалисты Департамента градостроительной политики, Департамента городского имущества и Департамента информационных технологий.

«Развитие цифровых сервисов позволяет сделать переезд удобнее и быстрее. Возможность подписывать документы на новое жилье в режиме онлайн встроена в суперсервис „Переезд по программе реновации“ и затрагивает ключевые этапы оформления документов. Благодаря использованию электронной подписи жители могут оформить их дистанционно и в комфортном для себя режиме, что, в свою очередь, помогает сократить сроки переселения и делает процесс переезда более предсказуемым», — приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Уведомление о возможности оформить электронную подпись приходит участникам программы в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту.

После получения электронной подписи жители смогут дистанционно подписывать документы, связанные с переселением по реновации. Этот сервис дает возможность сократить число визитов в центры информирования по переселению и ускоряет оформление необходимых документов, добавили в Градостроительном комплексе.

Помимо этого, электронная подпись позволяет синхронизировать действия всех участников процесса и сократить время на согласование решений.

«Новые электронные сервисы многостороннего подписания документов по переселению с использованием УКЭП расширят функционал суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Сейчас идет пилотный запуск этой опции. В апреле город направил уведомления о возможности использования УКЭП при оформлении документов некоторым жителям одного из домов на юго-востоке столицы. В настоящее время такой электронный документооборот доступен семьям, в составе которых все правообладатели являются совершеннолетними и не состоят на жилищном учете», — подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Екатерина Соловьева.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании новых рабочих мест благодаря программе реновации.