Штормовой ветер и снег ожидаются в Москве 28 апреля

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 28 апреля в Москве ожидается штормовой ветер и снег. Может образоваться снежный покров высотой до 5 см, сообщает РИА Новости .

По словам синоптика, порывы ветра во вторник будут усиливаться до 15 м/с. Осадки ожидаются преимущественно в виде снега.

«Минимальный термометр покажет минус 1 — плюс 2 градуса, максимальный — плюс 3 — плюс 6», — добавил Тишковец.

Он также отметил, что в ближайшие два дня немного потеплеет, снег растает. При этом на 1 мая ожидается прохладная погода.

