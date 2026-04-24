«Мы управляли погодой»: как над ЧАЭС разгоняли облака и вызывали осадки

Бортоператор Летного научно-исследовательского центра Сергей Юрманов рассказал в интервью РИАМО, как вместе с коллегами разгонял над Чернобыльской АЭС облака, чтобы не допустить радиоактивных осадков при ликвидации последствий аварии.

26 апреля будет отмечаться 40-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Это крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В России в этот день проводятся различные памятные мероприятия, митинги и акции.

«В первые дни аварии мы базировались на Борисполе и оттуда вылетали на самолете. Нашими задачами были определение разноса радиоактивных частиц, контроль осадков и уровня радиации. На самолете стояло научное оборудование гидрометлаборатории, мы снимали данные и отправляли их научным руководителям, которые все анализировали и принимали дальнейшие решения», — рассказал Юрманов.

По его словам, авария произошла при испытании турбогенератора. Планово отключили систему аварийного охлаждения, чтобы остановить реактор и замерить генераторные показатели. Но это сделать безопасно не получилось, авария случилась в ночь на 26 апреля — была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

«Напичканные» оборудованием самолеты собирали данные направления ветра и облачности. Ключевой задачей было не допустить радиоактивные осадки. Если бы пошел дождь, то радиоактивные частицы смыло бы в Припять, которая выходит в Киевский район и в Днепр. Самолет разгонял облака, чтобы не допустить осадков.

Когда построили 30-метровый барьер в глубину, обеспечили препятствие для осадков, чтобы они не попадали в реку, потом начали, наоборот, провоцировать осадки. Для этого нужны самолеты метеолаборатории. Когда построили дамбы, вся радиоактивная вода выводилась, нужны были осадки. По сути, мы руководили погодой, заключил Юрманов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.